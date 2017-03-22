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الإسماعيلي يستأنف تدريباته اليوم

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الإسماعيلي يستأنف تدريباته اليوم الإسماعيلي يستأنف تدريباته اليوم

التحرير

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استأنف فريق النادي الإسماعيلي، تدريباته اليوم الأربعاء، على الملعب الرئيسي لإستاد الإسماعيلية، استعدادا لمباراة  المقاصة في الثاني من أبريل المقبل.

وتأتى المباراة ضمن مباريات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري الممتاز، وذلك عقب الحصول على راحة من التدريبات بعد الفوز على النصر للتعدين بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية من  الدوري.

وخاض الثلاثي "محمود حمد وباهر المحمدي وعمرو حسين"، تدريبات تأهيلية، بينما خاض حراس المرمى تدريبات قوية بمشاركة الثنائي محمد صبحي، ومحمد مجدي.

وغاب عن مران اليوم، الثلاثي "محمد عواد ومحمود متولي وإبراهيم حسن"، بعد انضمامهم لمعسكر منتخب مصر للمحليين، استعدادا لمواجهة منتخب بنين وديا.

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التحرير

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