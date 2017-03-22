فيديو| عصام عبد الفتاح: التحكيم المصري يبدأ عهدًا جديدًا

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قال عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، إن التحكيم المصري يبدأ عهدًا جديدًا، مشيرًا إلى أن ماسيمو بوساكا، رئيس لجنة حكام الفيفا، وجه رسالة دعم للحكام المصريين.

وأضاف «عبد الفتاح» خلال تصريحاته، مساء اليوم الأربعاء، لبرنامج «خاص مع سيف» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر على قناة on sport، أن «بوساكا» يحب مصر كثيرًا وزيارته الحالية ستكون مفيدة للتحكيم فيها، لما يملكه من خبرات كبيرة.

وتابع، أن الأزمات والأخطاء التحكيمية تحدث في كل مكان في العالم، معلقًا «محتاجين نقف مع حكامنا وندعمهم ونساندهم، هما بشر والأخطاء واردة، إيد لوحدها مش هتسقف».

يذكر أن بوساكا يجري زيارة إلى مصر، حيث أجرى جولة في معسكر حكام النخبة، بمشروع "الهدف" والذي يُشرف عليه "عبد الفتاح".