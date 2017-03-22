أخبار عاجلة

عاجل| مدينة الغردقة تشهد مأساة منذ قليل.. والصحة تصدر بيان بعد نقل الضحايا لمستشفى الغردقة العام -
ملاعب ONsport: حصاد مباريات الدوري الأوروبي وقراءة لأحداث الساحة الأوروبية .. أحمد عطا -
ملاعب ONsport: الكواليس والاستعدادات النهائية للقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك لكرة اليد بالمغرب -
محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة -
بالصور.. لجان "تلا - الشهداء" بلا ناخبين.. والمرشحون يحشدون أنصارهم في قرى الدائرة -
بالصور.. محافظ أسوان يقدم العزاء في شهداء طنطا والإسكندرية بكنيسة دراو -
الصحة: السماح بنقل الأعضاء البشرية من "العم والعمة" تسهيلًا على المرضى -
بالصور- نقيب الصحفيين: "مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب أبدًا" -
فلكياً.. متى يتزامن شم النسيم مع شهر رمضان؟ -
"تدمير القصور" التاريخية بقنا بواسطة "مافيا العقارات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

فيديو| عصام عبد الفتاح: التحكيم المصري يبدأ عهدًا جديدًا

Google+ Print
فيديو| عصام عبد الفتاح: التحكيم المصري يبدأ عهدًا جديدًا فيديو| عصام عبد الفتاح: التحكيم المصري يبدأ عهدًا جديدًا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، إن التحكيم المصري يبدأ عهدًا جديدًا، مشيرًا إلى أن ماسيمو بوساكا، رئيس لجنة حكام الفيفا، وجه رسالة دعم للحكام المصريين.  

وأضاف «عبد الفتاح» خلال تصريحاته، مساء اليوم الأربعاء، لبرنامج «خاص مع سيف» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر على قناة on sport، أن «بوساكا» يحب كثيرًا وزيارته الحالية ستكون مفيدة للتحكيم فيها، لما يملكه من خبرات كبيرة.

وتابع، أن الأزمات والأخطاء التحكيمية تحدث في كل مكان في العالم، معلقًا «محتاجين نقف مع حكامنا وندعمهم ونساندهم، هما بشر والأخطاء واردة، إيد لوحدها مش هتسقف».

يذكر أن بوساكا يجري زيارة إلى مصر، حيث أجرى جولة في معسكر حكام النخبة، بمشروع "الهدف" والذي يُشرف عليه  "عبد الفتاح".

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
محمود فوزي بطل مصر في المصارعة الرومانية .. في ملاعب ONsport

محمود فوزي بطل مصر في المصارعة الرومانية .. في ملاعب ONsport

بالصور- نقيب الصحفيين: "مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب أبدًا"

بالصور- نقيب الصحفيين: "مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب أبدًا"

" السفيرة عزيزة " يحتفل بفوز مخترعين مصريين في مسابقة دولية

" السفيرة عزيزة " يحتفل بفوز مخترعين مصريين في مسابقة دولية

ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017

ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017