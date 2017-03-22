فيديو| جمال الغندور: جهاد جريشة يمثل مصر في مونديال روسيا

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قال جمال الغندور، الحكم الدولي السابق، أنه لم يتأخر عن أى مناسبة لتطوير المنظومة التحكيمية في مصر، رغم حساسية موقفه بأنه كان رئيسًا للجنة الحكام منذ شهور قليلة بعد انتخابات اتحاد الكرة الأخيرة.

وأضاف «الغندور» خلال تصريحاته، مساء اليوم الأربعاء، لبرنامج «خاص مع سيف» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر على قناة on sport، أن بعض الحكام تحدثوا معه وأخبروه أنه يعمل معهم الآن أكثر من عمله وقت رئاسته للجنة.

وأشار إلى أن جهاد جريشة، موقفه صعب داخل مصر، لكنه لا يواجه أى مشكلات دولية، مؤكدًا أنه سيكون متواجدًا في كأس العالم روسيا 2018.