أخبار عاجلة

عاجل| مدينة الغردقة تشهد مأساة منذ قليل.. والصحة تصدر بيان بعد نقل الضحايا لمستشفى الغردقة العام -
ملاعب ONsport: حصاد مباريات الدوري الأوروبي وقراءة لأحداث الساحة الأوروبية .. أحمد عطا -
ملاعب ONsport: الكواليس والاستعدادات النهائية للقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك لكرة اليد بالمغرب -
محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة -
بالصور.. لجان "تلا - الشهداء" بلا ناخبين.. والمرشحون يحشدون أنصارهم في قرى الدائرة -
بالصور.. محافظ أسوان يقدم العزاء في شهداء طنطا والإسكندرية بكنيسة دراو -
الصحة: السماح بنقل الأعضاء البشرية من "العم والعمة" تسهيلًا على المرضى -
بالصور- نقيب الصحفيين: "مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب أبدًا" -
فلكياً.. متى يتزامن شم النسيم مع شهر رمضان؟ -
"تدمير القصور" التاريخية بقنا بواسطة "مافيا العقارات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

فيديو| جمال الغندور: جهاد جريشة يمثل مصر في مونديال روسيا

Google+ Print
فيديو| جمال الغندور: جهاد جريشة يمثل مصر في مونديال روسيا فيديو| جمال الغندور: جهاد جريشة يمثل مصر في مونديال روسيا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال جمال الغندور، الحكم الدولي السابق، أنه لم يتأخر عن أى مناسبة لتطوير المنظومة التحكيمية في ، رغم حساسية موقفه بأنه كان رئيسًا للجنة الحكام منذ شهور قليلة بعد انتخابات اتحاد الكرة الأخيرة. 

وأضاف «الغندور» خلال تصريحاته، مساء اليوم الأربعاء، لبرنامج «خاص مع سيف» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر على قناة on sport، أن بعض الحكام تحدثوا معه وأخبروه أنه يعمل معهم الآن أكثر من عمله وقت رئاسته للجنة.

وأشار إلى أن جهاد جريشة، موقفه صعب داخل مصر، لكنه لا يواجه أى مشكلات دولية، مؤكدًا أنه سيكون متواجدًا في كأس العالم روسيا 2018.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
محمود فوزي بطل مصر في المصارعة الرومانية .. في ملاعب ONsport

محمود فوزي بطل مصر في المصارعة الرومانية .. في ملاعب ONsport

بالصور- نقيب الصحفيين: "مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب أبدًا"

بالصور- نقيب الصحفيين: "مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب أبدًا"

" السفيرة عزيزة " يحتفل بفوز مخترعين مصريين في مسابقة دولية

" السفيرة عزيزة " يحتفل بفوز مخترعين مصريين في مسابقة دولية

ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017

ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017