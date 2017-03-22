“حماية المستهلك” يقاضي محمود الجندي

شيماء مصطفى

حذر جهاز حماية المستهلك، المواطنين من الإقدام على شراء أي منتجات طبية من خلال الإعلانات المروجة للمستحضرات الطبية الخادعة على شاشة الفضائيات أو الإنترنت، وضرورة مراجعة الجهات المختصة للتأكد من صحة وسلامة الأدوية.

وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، في بيان صحفي، الأربعاء، إن المرصد الإعلامي بالجهاز تمكن من رصد إعلانات على قنوات “سينما 4G– موجة سينما- سينما 1- سينما تيوب- بانوراما فيلم”، لصالح شركة “تايلاند فارما”، للترويج لمنتجات تدعى “روما روز” بادعاء أنه يعالج الآلام والإمداد الدموي للأماكن المصابة، وتدعي فيه الشركة المعلنة أنه مسجل بوزارة الصحة تحت رقم (8599/2006)، كما تم رصد إعلان آخر لنفس الشركة عن منتج “كولجيكس” والذي تدعي الشركة أنه من مكونات طبيعية 100% وعبارة عن أعشاب طبيعية بدون مواد كيماوية يستخدم لعلاج آلام العظام والمفاصل، ومسجل بوزارة الصحة تحت رقم (6581/2016).

وأضاف يعقوب أن الجهاز خاطب الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة، للاستعلام عن المنتجين، وتبين أن المنتجين غير مسجلين بوزارة الصحة، وذلك طبقا لقاعدة البيانات الخاصة بالأدوية البشرية المسجلة (DEDA) وقاعدة البيانات الخاصة بإدارة تسجيل الأغذية الطبية بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية.

وأكد أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركة المعلنة “تايلاند فارما” والفنان محمود الجندي، لاشتراكه بالأداء التمثيلي في هذه الإعلانات المضللة، بغرض الترويج عن هذه المنتجات المخالفة للمواصفات، كأحد الأساليب الخداعية للمعلنين في كسب ثقة مشاهديهم، وإيهامهم بصحة البيانات الواردة فيه.

وأهاب رئيس الجهاز بالفنانين والشخصيات العامة عدم الاشتراك في مثل هذه الإعلانات المضللة، التي يستغل منتجوها شهرتهم وثقة الجمهور فيهم في تضليل الرأي العام، وترويج مفاهيم وسلوكيات استهلاكية خاطئة من خلال اللعب على الأوتار العاطفية والعقلية لدى الجمهور.

شبكةعيونالإخبارية

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