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فوز عضوين من هيئة التدريس وإداريين بتأشيرات حج جامعة المنيا

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فوز عضوين من هيئة التدريس وإداريين بتأشيرات حج جامعة المنيا فوز عضوين من هيئة التدريس وإداريين بتأشيرات حج جامعة المنيا

لأول مرة بجامعة المنيا يعلن عن منح تأشيرة الحج لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، والمقدمة من وزارة التعليم العالى على موقع الجامعة الإلكترونى وفى لوحة الإعلانات بالكليات، حيث تقدم للمنحة 13 عضو هيئة تدريس و9 من العاملين.

أجريت القرعة بقاعة المؤتمرات بالجامعة برئاسة الدكتور أحمد كامل نعمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية المهندس توفيق عبد الفتاح أمين عام الجامعة وأحمد فريد العدوى مدير عام شئون الأفراد وعلى حسين مدير إدارة المتابعة.

وأسفرت نتائج القرعة عن فوز كل من الدكتورة عفاف عبد الحليم كلية الهندسة والدكتور إيمان محمد طه عميد كلية الزراعة الأسبق بتأشيرة أعضاء هيئة التدريس بصفة أساسية وجاء فى الاحتياطى الدكتور محمود عرفات عبد الحليم كلية العلوم والدكتور صدقى عبد الله تهامى كلية الهندسة والدكتور محمد أحمد شريف رئيس الجامعة.

وفاز بتأشيرة الحج من العاملين أساسى فاطمة مصطفى كمال مدير عام المكتبات الجامعية، وفاطمة حسن محمد جدامى، الموظفة بشئون العاملين المركزية، وبالاحتياطى أحمد عبد الرحمن أمين كلية الفنون الجميلة وابتسام سيد شمردن الموظف بالتنظيم والإدارة وفتحى صادق عبد الحافظ الموظف بكلية الفنون الجميلة.

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مصر 365