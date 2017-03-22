بعد ارتفاع الأسعار.. 6 أطعمة يمكن تخزينها لأكثر من 6 أشهر

العسل

العسل من الأطعمة التي تدوم إلى الأبد، وذلك بفضل تركيبته الطبيعية والتي تتكون من رحيق الزهور وأنزيمات النحل، والذي يخلق سائل حامض يمنع نمو البكتيريا عليه، كما أن تجهيز العسل يضيفان إلى عمره الافتراضي لأجل غير مسمى.

الملح

يتكون الملح من كلوريد الصوديوم، وهو معدن مأخوذ من الأرض، وبالتالي عدم فساده لا ينبغي أن يكون مفاجئاً، كما أنه يستخدم كأداة للحفاظ على الأطعمة الأخرى لأنه يزيل الرطوبة. لكن إضافة اليود إلى ملح الطعام عند التصنيع يقلل من العمر الافتراضي له، لذلك إذا كان الملح معالج باليود توقع أن يستمر فقط حوالي 5 سنوات.