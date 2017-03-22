بعد ارتفاع الأسعار.. 6 أطعمة يمكن تخزينها لأكثر من 6 أشهر

بعد الارتفاع الملحوظ في أسعار العديد من السلع الغذائية، أصبح من الممكن التحايل على هذا الارتفاع عن طريق تخزين الأطعمة لمدة طويلة، حيث أنه هناك مجموعة من الأطعمة لا تفسد مطلقاً مع مرور الزمن ويمكن تركها داخل خزانة المطبخ دون التفكير في مدة صلاحيتها، حيث ذكر موقع " mentalfloss " أن هذه الأطعمة صالحة للاستخدام مدى الحياة إذا تم حفظها بطريقة صحيحة. تعرف على هذه الاطعمة كما يلي:
الأرز الأبيض
وجد الباحثون أن الأرز الأبيض يحافظ على المحتوى الغذائي ونكهتة لمدة 30 عاماً عند تخزينه في حاويات خالية من الأكسجين في درجات حرارة أقل من 40 درجة فهرنهايت. إلا أن الأرز البني لا يدوم طويلاً "6 أشهر" بسبب الزيوت الطبيعية الموجودة فيه.
العسل
العسل من الأطعمة التي تدوم إلى الأبد، وذلك بفضل تركيبته الطبيعية والتي تتكون من رحيق الزهور وأنزيمات النحل، والذي يخلق سائل حامض يمنع نمو البكتيريا عليه، كما أن تجهيز العسل يضيفان إلى عمره الافتراضي لأجل غير مسمى.
الملح
يتكون الملح من كلوريد الصوديوم، وهو معدن مأخوذ من الأرض، وبالتالي عدم فساده لا ينبغي أن يكون مفاجئاً، كما أنه يستخدم كأداة للحفاظ على الأطعمة الأخرى لأنه يزيل الرطوبة. لكن إضافة اليود إلى ملح الطعام عند التصنيع يقلل من العمر الافتراضي له، لذلك إذا كان الملح معالج باليود توقع أن يستمر فقط حوالي 5 سنوات.
صويا صوص
عندما يترك الصويا صوص دون فتحه، فإنه يستمر لفترة طويلة جداً، وحتى بعد فتحه، يمكن أن يبقى لعدة سنوات في الثلاجة.
السكر
طريقة تخزين السكر يحدد ما إذا كان يمكنك الاحتفاظ به إلى الأبد أم لا، حيث يفضل حفظ السكر في حاويات محكمة الإغلاق للحفاظ عليه من الرطوبة، و حتى عند تصلب السكر البني فإنه يكون صالح للأكل.
المصدر : مصراوى