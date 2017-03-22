مرصد الأزهر يدين هجوم لندن الإرهابي

كتب ــ محمود مصطفى:

أدان مرصد الأزهر الشريف، الأربعاء، الهجوم الإرهابي الذي وقع خارج أسوار البرلمان البريطاني، مما أسفر عن مقتل إمرأة وإصابة اثنى عشر آخرين.

كانت بي بي سي ذكرت أن ضابط شرطة من حراسة مجلس النواب، تعرض للطعن أثناء انعقاد إحدى جلسات البرلمان التي كانت تشهده رئيسة الوزراء تريزا ماي، وقد تزامن هذا مع قيام سيارة بدهس عدد من المواطنين فوق جسر "ويستمنستر"، الأمر الذي أدى إلى مصرع سيدة وإصابة عدد من المواطنين.

وأكد مرصد الأزهر في بيان له اليوم الأربعاء، مجددا على رفضه لجميع الأعمال الإجرامية التي تستهدف الأبرياء، أيًا كان مرتكبوها.

وتقدم مرصد الأزهر بخالص تعازيه ومواساته للشعب البريطاني والحكومة البريطانية، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.