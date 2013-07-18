إزالة التعدى على محطة الصرف الصحى وإنشاء موقف جديد للسيارات بمركز منفلوط

قال المهندس صلاح رجب رئيس مركز ومدينة منفلوط، إن رئاسة مركز منفلوط تمكنت من تنفيذ قرار الإزالة رقم 122لسنة 2013 على التعديات الواقعة على محطة الرفع الرئيسية بناحية قرية العتامنة بالتعاون مع مركز شرطة منفلوط ومديرية الأمن، وتم تسليمها للشركة المنفذة حتى يتم الانتهاء من مشروع الصرف بمنفلوط.

وأضاف أنه تم اختيار موقع خارج الزمام أملاك دولة بالظهير الصحراوى لقرية العتامنة لتخصيصها للبدء فى اتخاذ الإجراءات لتوصيل الغاز الطبيعى للمركز، كما تم الانتهاء من تطوير وإحلال وتجديد وصيانة المخبز الآلى بمنفلوط، وتطوير مكتب بريد المندرة التابع للوحدة المحلية بالحواتكة، وتطوير مكتبة الطفل بمنفلوط وقصر ثقافة منفلوط، وتطوير مكتب بريد العزية التابع لقرية بنى عدى.

كما تمت الموافقة على إنشاء موقف للسيارات الخاصة (أسيوط/منفلوط) على طريق شارع بورسعيد بناء على مقترح من رئاسة المركز، حيث تم تشكيل لجنة لتقرير صلاحية الموقع، فضلاً عن إنشاء سوق للباعة الجائلين بالموقف القديم وتسويره بالتنسيق مع جمعية سيدات الأعمال وتنفيذاً للبروتوكول الموقع بين المحافظة وهيئة الإغاثة الكاثوليكية.

كما تم توزيع 100رأس ماشية للفقراء بقرية بنى شقير عن طريق جمعية الأورمان.

كما تم عقد قافلتين طبيتين لعلاج المواطنين بالمجان بقريتى الحواتكة وجحدم، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة حيث بلغ عدد المترددين بهما 1091مترددا.

أما فى مجال مشروع منافذ توزيع الخبز فقد تم إضافة 3500مواطن وتوزيعهم على المخابز المختلفة بالمدينة، وذلك عقب إعادة حصر البطاقات الموزعة على المخابز ليصبح عدد المشاركين بالمشروع بقرى ومدينة منفلوط حوالى 31ألفا و500مشترك.

وفى إطار مجهودات لجنة حماية الطفل على مستوى المركز قامت اللجنة بالتنسيق مع جمعية تنمية المجتمع بالحواتكة بتوقيع 130عقدا للعمل بمشروع التدرج المهنى بقريتى بنى رافع والحواتكة وسيبدأ العمل بهذا المشروع خلال الفترة القادمة؛ وذلك حفاظاً على الأطفال وسيتم التشغيل لدى أصحاب الأعمال الذين تم التعاقد معهم.