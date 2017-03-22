وزير التعليم لمصراوي: أسندنا توريد التغذية المدرسية لـ"جهة أخرى".. ومؤتمر صحفي غدًا

كتب- حاتم أبوالنور:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الأربعاء، إن قرار وقف صرف وجبة التغذية المدرسية إجراء احترازي مؤقت، مشددا على أنه لن يتم إلغاؤها بشكل نهائي.

وأضاف شوقي، في تصريحات لمصراوي، اليوم الأربعاء، أنه تم إسناد أمر توريد وجبات التغذية المدرسية إلى جهة أخرى أكثر أمانًا، حرصا على مصلحة التلاميذ.

وذكر أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي غدًا الخميس في الثامنة ونصف مساءًا لإيضاح الأحداث الأخيرة.

وأوضح أن المشكلة معقدة ولم نصل إلى أسباب التسمم حتى الآن، وتجرى جهات مختلفة تحقيقات موسعة، لتحديد الأسباب.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، يتابعان حالات التسمم بشكل مستمر، لافتا إلى أنه تم أخذ عينات للتغذية من بعض المحافظات التي حدثت فيها حالات التسمم، وسيتم الإعلان عن أسباب الظاهرة بمجرد انتهاء التحقيقات.

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