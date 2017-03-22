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ترامب يهاتف ماي ويؤكد دعم واشنطن الكامل للندن

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ترامب يهاتف ماي ويؤكد دعم واشنطن الكامل للندن ترامب يهاتف ماي ويؤكد دعم واشنطن الكامل للندن

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الرئيس الأمريكي دونالد

واشنطن – (أ ف ب):

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل هاتفيا الأربعاء برئيسة البريطانية تيريزا ماي إثر الاعتداء الإرهابي الذي أوقع اربعة قتلى والعديد من الجرحى في لندن.

وقال شون سبايسر المتحدث باسم البيت الابيض إن "الرئيس تكلم للتو مع رئيسة الحكومة ماي" مضيفا "نندد باعتداء وستمنستر الذي تعتبره المملكة المتحدة عملا ارهابيا، ونشيد بالرد السريع للحكومة البريطانية"

وأكد ترامب دعم واشنطن الكامل للندن.

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