ننشر صورة المشتبه به في هجوم لندن

القاهرة – (مصراوي):

أعلنت الشرطة البريطانية مقتل الشخص المشتبه به في هجوم لندن بعدما أطلقت النار عليه ونقلته إلى المستشفى.

وظهر المشتبه به في الصور المتداولة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ببشرة داكنة اللون ولحية خفيفة ورأس صلعاء، وكان يرتدي قميصا وبنطالا أسود اللون.

وقُتل 4 أشخاص وأصيب 20 آخرون على الأقل في هجوم لندن بحسب ما أعلن الناطق باسم الشرطة البريطانية.

ووقع حادث دهس بالسيارة على جسر ويستمنستر القريب من مقر البرلمان، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، واصطدمت السيارة بعد ذلك بالسور الحديدي لمبنى البرلمان.

وطعن مهاجم شرطي خارج مقر البرلمان قبل أن تطلق الشرطة النار عليه.

ولم تكشف الشرطة هوية الشخص المشتبه به في الهجوم.