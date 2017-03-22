نائبة عن احتفال يوم المرأة: لم نرى رئيسًا يكرمنا بهذا الشكل

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قالت سولاف درويش، عضو مجلس النواب عن جزب حماة الوطن، إن ما حدث بالأمس ليس احتفالا بعيد الأم فقط، بل هو تكريم لكل امرأة مصرية، مستردكة: "لم نرى رئيسًا يكرم المرأة بهذا الشكل".

وأشادت درويش، في تصريحات صحفية، مساء اليوم الأربعاء، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال احتفالية يوم المرأة المصرية ، مشيرة إلى أن ضرارات السيسي تأتى من شعوره بأهمية المرأة ودورها فى المجتمع، وأنه يضع نصب عينه المرأة المعيلة والمرأة أم الشهيد، وأن ما أصدره من قرارات كانت بمثابة رد الجميل لهن.

وأكدت نائبة حزب حماة الوطن: خطاب الرئيس كان خطابا راقيا وصادقا ورصد التاريخ وخطط لمستقبل مشرف للمرأة المصرية، وكان يحمل العديد من الرسائل الهامة الى الحكومة بعد إن أكد فى خطابة إن الواجـــب الوطنى والمسئولية أمام التاريخ، تحتم علينا أن نسرع الخطى فـى تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها فى المكانة التى تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ.

وأضافت، أن ما أعلنه الرئيس السيسى نحو تمكين المرأة مش كنا نحلم بيه وقصف بنا مدة زمنية كبيرة، وعلى الحكومة تنفيذ توجيهات الرئيس.