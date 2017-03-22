فيديو| كهربا: هذا الثلاثي إضافة للمنتخب.. و«اللاعيبة بتحب المدرب الأجنبي أكتر»

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أكد النجم محمود عبد المنعم «كهربا»، المعار لصفوف فريق اتحاد جدة السعودي، أنه يتمنى الاستمرار مع النادي السعودي، خاصة أنه فريق جماهيري كبير، لكنه لا يعرف مستقبله حتى الآن.

وأضاف «كهربا» خلال تصريحاته، مساء اليوم الأربعاء، لبرنامج «خاص مع سيف» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر على قناة on sport، أنه سعيد بدعم جمهور الاتحاد، مؤكدًا أنه يتابع جميع مباريات الزمالك، متمنيًا للفريق الأبيض التوفيق في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشار إلى أن المدربين الأجانب أنسب للأندية الكبيرة، معلقًا «اللاعبين يحبون المدربون الأجانب أكثر من المصري».

وتابع اللاعب الدولي، أن ضم أحمد الشيخ، ومصطفى فتحي، ومحمود جنش، للمنتخب الوطني، سيكون إضافة للفراعنة، موضحًا أن استبعاد عمر جابر، وأحمد الشناوي، من قائمة منتخب مصر الأخيرة، أمر يخص الجهاز الفني وحده، متمنيًا لهم التوفيق في الفترة المقبلة.