فيديو| أبو ريدة: غير راض عن سلك الطرق القانونية في أزمة حل الجبلاية

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قال المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، إن الدولة المصرية ساهمت بعمل جيد في الجمعية العمومية الأخيرة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، وأثبتت أن لها أنياب في القارة السمراء.

وأضاف «أبو ريدة» خلال تصريحاته، مساء اليوم الأربعاء، لبرنامج «خاص مع سيف» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة on sport، أن الضغوط لا تنتهي في كرة القدم، لكن مجلسه على تخطي كل التحديات الكبيرة التي تواجهه، مشيرا إلى أن عدم الاستقرار في الاتحادات المتتالية يعطل مسيرة المنتخب الوطني.

وشدد رئيس الجبلاية، على أنه غير راض عن سلك الطرق القضائية فى قضية حل مجلس الاتحاد من المحكمة الإدارية، لأن ذلك يختلف عن المواثيق الرياضية، متمنيًا عبور الأزمة الراهنة.