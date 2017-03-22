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فيديو| البدري: بعض المحللين يتحدثون بلا منطق

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فيديو| البدري: بعض المحللين يتحدثون بلا منطق فيديو| البدري: بعض المحللين يتحدثون بلا منطق

التحرير

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قال حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، إنه غضب من تحليل البعض لمباراة فريقه أمام بيدفيست الجنوب إفريقي بشكل مختلف غير منطقي، على حد وصفه، مشيرًا إلى أن دور الفنيين والمختصين في كرة القدم نقل الصورة بشكل قريب، وليس مغاير للحقيقة. 

وأضاف «البدري» خلال مداخلته الهاتفية، مساء اليوم الأربعاء، لبرنامج «خاص مع سيف» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة "on sport"، أن بعض المحللين بعاد في تحليلهم عن المنطق، مؤكدًا أنه غاضب من عدم رؤية الأسلوب الذي واجه به بيدفيست ونجح في تحقيق المطلوب، مؤكدًا أنه في النهاية يحترم الجميع.

وأشار إلى أنه يعلم أهمية بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي يعتبرها هدف من أهدافه الرئيسية، التي عاد للقلعة الحمراء من أجلها، إلى جانب حصد لقب الدوري الممتاز.

 

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التحرير

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