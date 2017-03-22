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حسام باولو: حزين لعدم انضمامي للمنتخب

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حسام باولو: حزين لعدم انضمامي للمنتخب حسام باولو: حزين لعدم انضمامي للمنتخب

التحرير

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أعرب حسام باولو مهاجم نادي الزمالك حزنه لعدم انضمامه في قائمة منتخب لمواجهة توجو الودية المقبلة.

وقال باولو: "أحترم اختيارات هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب رغم عدم انضمامي للقائمة". وتابع لقناة "أون سبورت": "بالتأكيد حزين لعدم انضمامي للمنتخب في هذه الفترة، لكن بالتأكيد كوبر له وجهة نظر في  اختياراته".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة توجو وديا يوم 28 مارس الجاري بملعب برج العرب بالإسكندرية.

وانتقل للحديث عن تأهل الزمالك لدور الـ16 في دوري أبطال إفريقيا قائلا: "كنا نريد الفوز على رينجرز بمباراة العودة، كما  فعلنا في الذهاب لكن الأجواء الصعبة أثرت علينا". وأتم تصريحاته: "الأهم لنا كان التأهل لدور الـ16 وإسعاد الجماهير البيضاء".

الجدير بالذكر أن الزمالك خسر مباراة الإياب لدور الــ32 أمام إينوجو رينجرز بنتيجة 1-2 لكنه تأهل بمجموع المباراتين 5-3.

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