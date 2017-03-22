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رغم رغبة الإنتر في ضمه.. صلاح يقترب من التجديد لروما

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رغم رغبة الإنتر في ضمه.. صلاح يقترب من التجديد لروما رغم رغبة الإنتر في ضمه.. صلاح يقترب من التجديد لروما

التحرير

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أشارت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن اقتراب محمد صلاح، نجم فريق العاصمة الإيطالية من تجديد تعاقده مع روما، بعد  انتشار العديد من الأقاويل عن رغبة إنترميلان في ضمه.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "سبورتس ميديا سيت" الإيطالية، واسعة الانتشار، والتي أكدت أن النجم المصري سيكون قريبًا لاعبًا لصفوف روما لما هو بعد 2019.

ويملك صلاح حاليًا عقدًا مع روما لا ينتهي سوى بنهاية موسم 2018/2019، أي أنه سيكون بإمكانه التوقيع لأي فريق بشكل مجاني في يناير من عام 2019، في خلال عام ونصف فقط.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت على رغبة فريق إنترميلان في الحصول على خدمات النجم المصري، في إطار سعيهم لبناء فريق قادرًا على العودة للمنافسة على البطولات من جديد.

يذكر أن صلاح لعب 54 مباراة حتى الآن مع نادي العاصمة منذ قدومه في 2015 من تشيلسي الإنجليزي، سجل خلال هذه المباريات 24 هدفا، كما يساهم خلال الموسم الحالي باحتلال روما لوصافة الدوري الإيطالي برصيد 65 نقطة.

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التحرير

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