روني يقترب من العودة إلى إيفرتون

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صرحت مصادر فى نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى، بأنه من المتوقع أن يرحل واين رونى نجم الفريق عن الأولد ترافورد خلال الانتقالات الصيفية القادمة، إلى ناديه السابق إيفرتون.

ونقلت صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية عن مصادر داخل النادي، أن هذه الصفقة ستتم بالفعل خلال الصيف القادم.

وأوضحت المصادر أنه رغم أن عقد رونى صالحب الـ31 عاما، مع المان يونايتد يمتد حتى عام 2019، إلا أنه من المرجح أن يوافق المسئولون فى الأولد ترافورد على رحيله قبل نهاية فترة العقد، ويتقاضى رونى حاليا أجرا يصل إلى نحو 300 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيا ولا يشارك فى المباريات مع الفريق إلا في عدد قليل منها.