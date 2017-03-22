كوستا ينفي شائعة خضوعه لعملية جراحية

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نفى البرازيلي دوجلاس كوستا، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، الشائعات التي ترددت في الآونة الأخيرة والتي قالت إن اللاعب سيجري عملية جراحية بعد إصابته.

ولم ينضم كوستا، عقب إصابته في مران الجمعة، لمنتخب بلاده بسبب "مشاكل بسيطة في الركبة"، وفقا للرواية الرسمية، لكن وفقا لقناة (سبورت 1) الألمانية، فإن المشكلة ربما تكون أكثر خطورة ويضطر اللاعب للخضوع لجراحة.

وقال كوستا في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية: "غير صحيح بأني سأجري عملية جراحية في الركبة، أنا أتدرب حاليا منفردا وسأعود لتدريبات الفريق بعد أسبوع الفيفا ".

ومن المنتظر أن يواجه بايرن ميونيخ نظيره ريال مدريد يوم 12 أبريل، في إطار دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، على أن يكون لقاء العودة يوم 18 من نفس الشهر.