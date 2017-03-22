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نجم مانشستر السابق يطالب مورينيو بإعادة التعاقد معه

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نجم مانشستر السابق يطالب مورينيو بإعادة التعاقد معه نجم مانشستر السابق يطالب مورينيو بإعادة التعاقد معه

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ذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية أن المكسيكي خافيير هيرنانديز "تشيشاريتو"، لاعب مانشستر يونايتد السابق ولاعب بايرن ليفركوزن الألماني الحالي،  يريد الانضمام مرة أخرى إلى كتيبة الشياطين الحالية، تحت قيادة جوزيه مورينيو.

وكان مورينيو قد صرح في وقت سابق في لقاء تلفزيوني مع «بي بي سي» البريطانية أن تشيشاريتو هو واحد من ثلاثة لاعبين كان ينبغي على إدارة اليونايتد عدم التخلي عنهم تحت أي ظرف، بالإضافة إلى أنخيل دي ماريا وداني ويلبيك.

وأضافت الصحيفة أن لاعب ليفركوزن الحالي أعادة تغريد لفيديو تصريح مورينيو وهو يتحدث فيه عنه، في إشارة منه لموافقته على العودة ضمن صفوف مانشستر تحت قيادة المدرب البرتغالي.

اللاعب صاحب الـ28 عاما، لعب 103 مباريات في البريميرليج، قبل أن يغادر مانشستر عندما قرر لويس فان خال مدرب الفريق السابق التخلي عنه عام 2015.

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