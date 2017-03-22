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برلماني يكشف كواليس لقائه بوزير الإسكان بشأن تعديلات قانون البناء

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برلماني يكشف كواليس لقائه بوزير الإسكان بشأن تعديلات قانون البناء برلماني يكشف كواليس لقائه بوزير الإسكان بشأن تعديلات قانون البناء

التحرير

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قال النائب خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام وحزب المصريين الأحرار، إن اجتماع لجنة الإسكان مع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان تطرقت لبحث مناقشة قانون البناء الموحد الجديد، بديلا للقانون رقم 119 لعام 2008، والذي يعتبر من أهم القوانين بالنسبة للشعب المصري، مضيفًا أن اللجنة حددت اجتماعا أسبوعيا كل ثلاثاء مع الوزير للاأنتهاء من القانون.

وأوضح عبد العزيز، في بيان له اليوم الأربعاء، أن الاجتماع ناقش تنظيم البناء واستخراج الرخص، وتنظيم اتحاد الشاغلين وإدخاله في القانون رقم 119 وعدم عمل قانون خاصة به، مضيفا أن اللجنة جعلت رخصة البناء مستمرة لمدة ثلاث سنوات وليس سنة كم هي الآن، والبناء على عرض الطريق مرتين مما يجعل البناء بطريقة راسية أكثر.

وأضاف أن اللجنة ناقشت تغليظ العقوبة بالنسبة للمباني المخالفة لوقف استمرار العشوائيات، وجعلت العقوبة تصل إلى الإزالة ومصادرة الأرضي بعد إقرار القانون، مضيفا أنه فيما يخص بيان الصالحية ألزمت اللجنة في القانون الموظف بإصدار الشهادة خلال 30 يوما ومن يخالف يتعرض للعقوبة.

حضر الاجتماع كل من النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان، والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، والدكتورعمرو عزت سلامة رئيس مركز البحوث الإسكان، والمهندسة نفيسة هاشم رئيسة قطاع الإسكان بالوزارة، والدكتور محمد العقاد، والمستشار ياسر حجازي أعضاء مجلس النواب.

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التحرير

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