نجل الحاجة «سبيلة»: «لو اعرف أن السيسي هيقابلنا كنا اتبرعنا بمليون جنيه»

التحرير

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أحمد سعيد حسانين ومحمد الشيخ

حكى طارق رسلان، نجل الحاجة سبيلة على أحمد عجيزة، التي تبرعت بثروتها لصندوق تحيا مصر، تفاصيل لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء.

وقال رسلان فى تصريحاته لـ"التحرير"، "فخور بما قدمته والدتي من أجل مصر، والبلد دي ادتنا كتير وجه الدور علشان نقدملها احنا أى حاجة علشان تبقى أحسن بلد، واحنا مش مصدقين نفسنا وكأننا عايشين جوه فيلم".

واستكمل أن والدته - التى تبلغ من العمر 75 عاما - تبرعت بـ200 ألف جنيه، وكل ممتلكاتها من الذهب، حبا فى الرئيس السيسي ومن أجل مصر - بحسب تعبيره، مستطردا "أمي كانت ـمنية حياتها من زمان انها تشوف السيسي، وتتبرع بكل ما تملك من ثروتها علشان تشوف البلد ده أجمل بلد وناسها أحسن ناس، ولو كنا نعرف انها هتقابل سيادة الرئيس بنفسها كنا قدمنا مليون وأكتر".

وأشار إلى أن والدته كانت قدمت طلبا إلى رئاسة الجمهورية عبر صفحتها على الانترنت منذ 15 يوما برغبتها فى التبرع بكل ما تملك للدولة، وفوجئنا باتصال هاتفي من رئاسة الجمهورية يوافق على الطلب الذى تقدمًت به والدته وتحديد الموعد، متابعا "مصدقتش نفسي إلا انا وأمي وبنت أختي مع السيد رئيس الجمهورية، استقبلنا بحفاوة شديدة وجابلنا شاى وعمل معانا الواجب بنفسه، والاستقبال من أول ما دخلنا لحد أما خرجنا كان كويس جدا".

وأضاف، الرئيس قال لوالدتي: "ادعيلنا يا حاجة .. وياريت كل ستات مصر زيك، ويجب ان نتكاتف جميعا ونقف من أجل النهوض بالدولة".

واستطرد نجل سبيلة "أسرتنا مكونة من 7 أشخاص بينهم 4 شباب و3 بنات، والوالد متوفي. ووالدتي استشارتني أنا واخواتي قبل التبرع واحنا كلنا وافقنا".

يذكر أن «سبيلة» من قرية ميت العامل التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية التي تبلغ من العمر 75 عامًا وولدت في 15 أبريل عام 1939.