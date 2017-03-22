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مميش يستقبل أعضاء «الدفاع والأمن القومي» في البرلمان

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مميش يستقبل أعضاء «الدفاع والأمن القومي» في البرلمان مميش يستقبل أعضاء «الدفاع والأمن القومي» في البرلمان

التحرير

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أجرت لجنة الدفاع و الأمن القومى بمجلس النواب زيارتها الميدانية  إلى محافظة الإسماعيلية، برئاسة النائب كمال عامر رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء، حيث قامت اللجنة فى مستهل الزيارة بالتوجه إلى مبنى المحاكاة التابع لهيئة قناة السويس.

كان في استقبال اللجنة الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة، ويس طاهر محافظ الإسماعيلية، وتم عرض فيلماً وثائقياً عن المجرى الملاحى للقناة؛ للتعرف على تاريخها، وما تم اإجازه من مشروعات تطويرية للمجرى الملاحى ومحور القناة.

كما قامت اللجنة بجولة بحرية لتفقد المجرى الملاحى للقناة وزيارة شركة الاستزراع  السمكى للوقوف على حجم الإنتاج، ومنظومة العمل بها.

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التحرير

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