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مصر تدين الحادث الإرهابي في لندن

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مصر تدين الحادث الإرهابي في لندن مصر تدين الحادث الإرهابي في لندن

التحرير

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دانت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الحادث الإرهابي، الذي وقع بالعاصمة البريطانية لندن، اليوم الأربعاء، والذي أسفر عن سقوط ضحايا وعدد من الإصابات.

وتقدم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، فى بيان صحفى له اليوم، بالعزاء لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. مؤكدا  أن هذه الأحداث تعيد التأكيد على خطورة ظاهرة الإرهاب التي تستهدف الجميع دون تفريق بين دين أو عرق.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن حادث لندن الإرهابي يلفت الانتباه مرة أخرى إلى أن التنظيمات الإرهابية تستطيع النفاذ إلى المجتمعات، والعبث بأمنها واستقرارها رغم التدابير الامنية التي يجري اتخاذها، وهو ما يستوجب التعامل بمقاربة شاملة لمحاصرة التنظيمات الإرهابية من جميع الجوانب الفكرية والمالية والأمنية، والحيلولة دون انتشار الفكر الهدام الذي تتبناه هذه الجماعات الآثمة.

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التحرير

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