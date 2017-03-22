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حظك اليوم برج الدلو الخميس 23/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الدلو الخميس 23/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الدلو الخميس 23/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الدلو

مهنياً: تزداد ثقتك بنفسك بعد النجاح الذي حققته في الفترة السابقة، لكن يستحسن أن تتعلم من الماضي لتنجح في المستقبل

عاطفياً: حاول أن تتجاوز الخلافات البسيطة مع الشريك، لأنّ ما يجمعكما قد لا تجده عند أي شخص آخر

صحياً: إذا كنت ممّن يستخدم الكمبيوتر بكثرة، عليك الانتباه إلى الألم الذي قد تصاب في الظهر

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

المصدر:ارب حظ

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