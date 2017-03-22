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التعليم تُوقف وجبات التغذية بالمدارس بعد تكرار حالات التسمم

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التعليم تُوقف وجبات التغذية بالمدارس بعد تكرار حالات التسمم التعليم تُوقف وجبات التغذية بالمدارس بعد تكرار حالات التسمم

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الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأربعاء، إيقاف صرف وجبات التغذية المدرسية ( جافة – بسكويت ) وكذلك الوجبات الموجودة بمخازن المدارس، على مستوى جميع المديريات التعليمية، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ تلك التعليمات اعتبارًا من صباح غدًا الخميس ولحين إشعار آخر.

قالت الوزارة في بيان لها، إنه سوف تشكل لجنة من كافة الأجهزة المعنية بالدولة؛ للوقوف على أسباب حدوث مثل تلك الحالات التي ظهرت مؤخراً وإجراء التحقيقات اللازمة، ووضع الآليات المناسبة والكفيلة بعدم تكرارها مستقبلاً.

وأوضحت أن ذلك يأتي استكمالا للجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للحفاظ على أمن وسلامة أبنائها الطلاب بجميع المدارس على مستوى الجمهورية.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم الأربعاء، عن إصابة 312 تلميذًا حتى الآن، بأعراض التسمم الغذائي بمحافظات السويس وأسوان والقاهرة، مشيرة إلى نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفيات لإسعافهم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

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