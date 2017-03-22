اختفاء طالبة ثانوي بقنا.. خرجت من منزلها لـ "درس خصوصي" ولم تعد منذ 15 يومًا

قنا – أبو المعارف الحفناوي:

مارينا نشأت لبيب، 17 عامًا، طالبة بالثانوية العامة بقنا، تغيّبت عن منزلها منذ 15 يومًا، ولم تعد حتى الآن، وسط مناشدات من أهلها للشرطة في البحث عنها، وكشف ملابسات الواقعة، وإعادتها في أسرع وقت ممكن.

يقول والدها، الذي يعمل مندوبًا بشركة عقارات، خلال حديثه لـ"مصراوي"، أن ابنته من المتفوقات، وتدرس حاليًا في الصف الثالث الثانوي، خرجت من المنزل في الرابعة والنصف من مساء الأربعاء الموافق 8 مارس الحالي، متجهة لحضور "درس خصوصي" بمنطقة عمر أفندي وسط مدينة قنا، ولم تذهب إلى الدرس أو تعود حتى الآن.

وأشار والدها إلى أنه حرّر محضرًا في التاسع من مارس، حمل رقم 1648 لسنة 2017، إداري قسم قنا، بتغيب ابنته، وسط تعهدات من الأجهزة الأمنية في البحث عنها واعادتها إلى المنزل.

وتابع قائلًا: "بعد 10 أيام من تحرير المحضر وعدم عودة" مارينا"، اضطر شباب وأقاربها، من تنظيم وقفة احتجاجية عبّروا فيها عن غضبهم من عدم تحرك الأمن"، واختتم قائلًا: "هناك مكافأة كبيرة لمن يساعد في عودتها".

وقال مصدر أمني بمديرية أمن قنا، إنه تم تشكيل فريق من البحث بالتنسيق مع الأمن العام والأمن الوطني والمباحث الجنائية، للبحث عن الطالبة المتغيبة، وإعادتها في أقرب وقت ممكن لأهلها.