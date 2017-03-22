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حظك اليوم برج الحوت الخميس 23/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحوت الخميس 23/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحوت الخميس 23/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحوت

مهنياً: قد يضعك هذا اليوم في موقف مُربك فلا تنجرف وراء الانفعالات. لا تفصح عن كل ما يجول في رأسك ولا سيّما اذا كان الامر سلبيّاً

عاطفياً: لا تترك الفراغ العاطفي يسيطر عليك وحاول ان تخرج منه. عليك ان تعمل بجهد اكبر كي تنجح علاقتك بمن تحب

صحياً: حتى لو شعرت بأن الطقس دافئ نوعاً ما، لا تخرج من المنزل بثياب خفيفة

ابراج مكتوب

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

المصدر:ارب حظ

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