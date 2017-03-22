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حظك اليوم برج الجدي الخميس 23/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجدي الخميس 23/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجدي الخميس 23/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجدي

مهنياً: العودة إلى ملفات الماضي، قد تفتح أمامك أفقاً جديدة وتساعدك على مواجهة بعض الصعوبات في العمل

عاطفياً: تحسّن كبير في العلاقة مع الشريك، بعد الأزمة التي نشبت بينكما بسبب تدخلات بعض المقرّبين

صحياً: تجنب قدر المستطاع رفع أشياء ثقيلة تحاشياً للإصابة بآلام في الظهر

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

المصدر:ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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