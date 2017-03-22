الخارجية: عودة العلاقات مع تركيا مرهون باحترام شرعية 30 يونيو

كتبت– سحر عزام :

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، الأربعاء، إن مفتاح عودة العلاقات مع تركيا يبدأ باحترام إرادة الشعب المصري والتي تم التعبير عنها في ثورة 30 يونيو، وكذلك احترام مبادئ القانون الدولي بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدولة المصرية.

وأضاف أبو زيد، في حوار ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر منفتحة على العلاقة مع تركيا ومع أي دولة في العالم حال الالتزام بهذه المبادئ، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية التركية ستبقى على ما هو عليه طالما هناك تدخل من الجانب التركي وعدم الاعتراف بإرادة الشعب المصري واختياراته.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن السياسة الخارجية للرئيس عبدالفتاح السيسي تستند لمبادئ تتعلق باحترام حضارة وشعب مصر واحترام القانون الدولي وعدم التدخل في شئون الدول الداخلية وحماية مصالح مصر بأكبر قدر من القوة.