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حظك اليوم برج العقرب الخميس 23/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العقرب الخميس 23/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العقرب الخميس 23/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العقرب

مهنياً: لا تعتقد أن من الأفضل تأجيل خططك، بل نفّذ عندما تدعو الحاجة، وخصوصاً أنّ الديناميكية لا تنقصك والمخيّلة تثريك بأفكار جيدة

عاطفياً: تسحر القلوب بجاذبيتك التي تتغذّى من إعجاب الآخرين وحبّهم وبوحهم

صحياً: تشعر بصحة قوية كالصخر، وينتابك شعور بالراحة والطمأنينة

ابراج مكتوب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

المصدر:ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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