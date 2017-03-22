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حظك اليوم برج الميزان الخميس 23/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الميزان الخميس 23/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الميزان الخميس 23/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الميزان

مهنياً: لا تنظر إلى الوراء، حاول أن تكون أكثر إيجابية اذا أردت تعزيز موقعك في العمل ضمن صفوف النخبة

عاطفياً: خداع الحبيب يكون في غير مصلحتك في التعامل معه، وخصوصاً أن أسلوبك في هذا المجال لن يفيدك

صحياً: تكثر من السهر وشرب الكحول، وغير مدرك تأثيرات ذلك على المدى المنظور

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

المصدر:ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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