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حظك اليوم برج الأسد الخميس 23/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الأسد الخميس 23/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الأسد الخميس 23/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الأسد

مهنياً: هذا اليوم يبعث في نفسك الأمل، تراهن على شيء وتربح، وقد تستقطب المحبّين والمعجبين، إلاّ أنك تخضع من تحب للامتحان والتجربة 

عاطفياً: مساعدة الشريك في أوانها تكون مهمة جداً، وتخلق ارتياحاً بين المحيطين بكما

صحياً: سيطر على حبك لتناول الطعام أكثر من ثلاث مرات يومياً، وحاول أن تضع حداً لذلك

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

المصدر:ارب حظ

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