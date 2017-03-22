حظك اليوم برج السرطان الخميس 23/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: تنطلق اليوم الى عملك بالكثير من الحماسة بعد فترة من الركود



عاطفياً: لا تخفِ مشاعرك عن الحبيب وصارحه بها. الثقة ضرورية لاستمرار نجاح العلاقة



صحياً: كن على ثقة تامة أن ممارسة الرياضة ولو على نحو غير منتظم مفيدة للجسم

ابراج مكتوب برج السرطان تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا. المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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