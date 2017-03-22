بالصور.. ضباط شرطة يوزوعون باقات ورد على الأمهات في شوارع أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

وزع ضباط شرطة، مساء اليوم الأربعاء، باقات من الورود علي السيدات بشوارع مدينة أسيوط، احتفالًا بعيد الأم.

وقال اللواء عاطف قليعي، مدير أمن أسيوط، في تصريحات صحفية، إن توزيع باقات الورود جاء في إطار اهتمام الوزارة بالمشاركة المجتمعية مع جميع فئات الشعب وبناء على توجيهات وزير الداخلية وبمناسبة عيد الأم.

وأشار مدير الأمن إلى أن جميع السيدات الذين قُدمت لهن باقات الورود قدموا الشكر لضباط الشرطة على ما يبذلونه من جهد في سبيل حماية المواطنين، موضحًا أن ذلك في تحسين العلاقة بين جهاز الشرطة وجميع فئات الشعب بمشاركتهم في جميع المناسبات.