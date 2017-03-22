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مد فترة اختبارات مسابقة الـ300 معلم بالوادي الجديد 10 أيام

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مد فترة اختبارات مسابقة الـ300 معلم بالوادي الجديد 10 أيام مد فترة اختبارات مسابقة الـ300 معلم بالوادي الجديد 10 أيام

مصراوي Masrawy

الدكتور غازي البنواني

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

قال الدكتور غازي البنواني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قرر مد فترة اختبارات التقدم لمسابقة الـ300 معلم بالتربية والتعليم، 10 أيام اخرى لتبدأ اعتبارًا من غد الخميس.

وأوضح "البنواني" في بيان، اليوم الأربعاء، إن قرار المد جاء لإعطاء الفرصة للمجندين بالقوات المسلحة من أبناء الوادي الجديد، لحضور تلك الاختبارات وعدم ضياع فرصتهم في الالتحاق بتلك المسابقة، تحقيقًا لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية بين جميع أبناء المحافظة.

وأضاف "البنواني" أن غدًا الخميس هو آخر موعد لإجراء اختبارات مسابقة الـ300 معلم للمتقدمين من غير المجندين.

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