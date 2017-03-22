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حصيلة أولية: قتيلان ومصابون بينهم تلاميذ فرنسيون في هجوم لندن

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حصيلة أولية: قتيلان ومصابون بينهم تلاميذ فرنسيون في هجوم لندن حصيلة أولية: قتيلان ومصابون بينهم تلاميذ فرنسيون في هجوم لندن

مصراوي Masrawy

حادث دهس بالسيارة على جسر ويستمنستر

كتب - علاء المطيري:
أعلنت الشرطة البريطانية، الأربعاء، حصيلة أولية لحادث هجوم لندن وتضمنت مقتل امرأة وشرطي، وإصابة آخرين بينهم ثلاثة تلاميذ فرنسيين كانوا في رحلة مدرسية ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية (بي بي سي).

ووقع حادث دهس بالسيارة على جسر ويستمنستر القريب من مقر البرلمان، أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، واصطدمت السيارة بعد ذلك بالسور الحديدي لمبنى البرلمان.

وطعن شخص شرطي خارج مقر البرلمان قبل أن تطلق الشرطة النار عليه.

ولم تكشف الشرطة هوية الشخص المشتبه به في الهجوم.

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