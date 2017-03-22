حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الخميس 23 مارس 2017 مع ماغي فرح

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: فكر ملياً واعترف بأخطائك فالاعتراف بالخطأ فضيلة، حاول ان تفصل بين أمورك المهنية والعائلية



عاطفياً: كُن عاقلاً وتفادَ الجدال والدخول في نزاعات مع الشريك مهما تكن درجتها من الأهميّة أو السخافة



صحياً: ما تقوم به أخيراً بالنسبة إلى اتباع حمية يرتد إيجاباً على وضعك الصحي

برج الثور

مهيناً: إذا أردت تحقيق شيء رائع فهو يحصل اليوم. الحظ ينير طريقك لاتخاذ قرارات مهنية على جانب كبير من الأهمية



عاطفياً: يمنحك الشريك الكثير من الأمل في نقلة مهمة على صعيد حياتك العاطفية



صحياً: الأيام الباردة تسبب الكثير من عوارض الزكام وغيره، فتحاش الصقيع قدر الإمكان

مهنياً: تحظى اليوم بشعبية لا مثيل لها في العمل بسبب أفكارك النيّرة التى تطرحها



عاطفياً: لقاء عاطفي يجمعك بشخص مميز اليوم. تستعيد الأجواء الجميلة قرب الحبيب



صحياً: من شأن التوتر المتواصل والقلق التأثير سلباً في وضعك الصحي. انتبه

مهنياً: تنطلق اليوم الى عملك بالكثير من الحماسة بعد فترة من الركود



عاطفياً: لا تخفِ مشاعرك عن الحبيب وصارحه بها. الثقة ضرورية لاستمرار نجاح العلاقة



صحياً: كن على ثقة تامة أن ممارسة الرياضة ولو على نحو غير منتظم مفيدة للجسم

برج الأسد

مهنياً: هذا اليوم يبعث في نفسك الأمل، تراهن على شيء وتربح، وقد تستقطب المحبّين والمعجبين، إلاّ أنك تخضع من تحب للامتحان والتجربة



عاطفياً: مساعدة الشريك في أوانها تكون مهمة جداً، وتخلق ارتياحاً بين المحيطين بكما



صحياً: سيطر على حبك لتناول الطعام أكثر من ثلاث مرات يومياً، وحاول أن تضع حداً لذلك

مهنياً: حاول تنظيم أولوياتك في العمل، فهذا يفيدك كثيراً ويسهّل مهمتك أكثر مما كنت تتصور



عاطفياً: إخف جانبك السلبي أمام الشريك كلما واجهت ضغوطاً في حياتك العملية. فهو لن يتحمل منك ذلك طويلاً



صحياً: أنى توجهت هذه الأيام رأيت الناس يمارسون الرياضة، فلم لا تتشبه بهم؟

برج الميزان

مهنياً: لا تنظر إلى الوراء، حاول أن تكون أكثر إيجابية اذا أردت تعزيز موقعك في العمل ضمن صفوف النخبة



عاطفياً: خداع الحبيب يكون في غير مصلحتك في التعامل معه، وخصوصاً أن أسلوبك في هذا المجال لن يفيدك



صحياً: تكثر من السهر وشرب الكحول، وغير مدرك تأثيرات ذلك على المدى المنظور

مهنياً: لا تعتقد أن من الأفضل تأجيل خططك، بل نفّذ عندما تدعو الحاجة، وخصوصاً أنّ الديناميكية لا تنقصك والمخيّلة تثريك بأفكار جيدة



عاطفياً: تسحر القلوب بجاذبيتك التي تتغذّى من إعجاب الآخرين وحبّهم وبوحهم



صحياً: تشعر بصحة قوية كالصخر، وينتابك شعور بالراحة والطمأنينة

برج القوس

مهنياً: تتحرر من قيود العمل وتدخل في مجال جديد



عاطفياً: لا شيء يقلق علاقتك بالحبيب ولن تتوانى عن الوقوف الى جانبه. بعض الأشخاص يحاولون الإيقاع بينكما، فكونا حذرين





صحياً: ثق بما يطلبه منك اختصاصي التغذية، فهو لا يفرض عليك شيئاً قد يضر بك

برج الجدي

مهنياً: العودة إلى ملفات الماضي، قد تفتح أمامك أفقاً جديدة وتساعدك على مواجهة بعض الصعوبات في العمل



عاطفياً: تحسّن كبير في العلاقة مع الشريك، بعد الأزمة التي نشبت بينكما بسبب تدخلات بعض المقرّبين



صحياً: تجنب قدر المستطاع رفع أشياء ثقيلة تحاشياً للإصابة بآلام في الظهر

مهنياً: تزداد ثقتك بنفسك بعد النجاح الذي حققته في الفترة السابقة، لكن يستحسن أن تتعلم من الماضي لتنجح في المستقبل



عاطفياً: حاول أن تتجاوز الخلافات البسيطة مع الشريك، لأنّ ما يجمعكما قد لا تجده عند أي شخص آخر



صحياً: إذا كنت ممّن يستخدم الكمبيوتر بكثرة، عليك الانتباه إلى الألم الذي قد تصاب في الظهر

مهنياً: قد يضعك هذا اليوم في موقف مُربك فلا تنجرف وراء الانفعالات. لا تفصح عن كل ما يجول في رأسك ولا سيّما اذا كان الامر سلبيّاً



عاطفياً: لا تترك الفراغ العاطفي يسيطر عليك وحاول ان تخرج منه. عليك ان تعمل بجهد اكبر كي تنجح علاقتك بمن تحب





صحياً: حتى لو شعرت بأن الطقس دافئ نوعاً ما، لا تخرج من المنزل بثياب خفيفة

ابراج مكتوب