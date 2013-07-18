قوات الجيش تزيل 22 تعديًا على المجرى الملاحي للقناة بمدينة بورتوفيق

انتهت قوات الجيش الثالث الميداني بالسويس من إزالة جميع التعديات التي كانت موجودة على شاطئ المدخل الجنوبي للمجرى الملاحي لقناة السويس بمدينة بورتوفيق بالسويس، وذلك من أجل تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس بشكل كامل، خاصة أن التعديات كانت موجودة على مسافة أمتار من المجرى الملاحي.

وأكد مصدر أمني بالسويس في تصريح اليوم الخميس أن إزالة التعديات التي أقامها الباعة الجائلون بالسويس أمام شاطئ المجرى الملاحي يشدد من عملية التأمين التي تقوم بها قوات الجيش الثالث للمجرى للملاحي، خاصة أن هذه الإشغالات والتعديات التي كانت انتشرت خلال الفترة الماضية تسببت في قلق كبير نظرًا لقرب التعديات من المجرى الملاحي للقناة.

وأشار إلى أن حالات التعدي التي تمت إزالتها وصلت إلى 22 حالة، وقامت قوات الجيش برفع الإشغالات بعيدًا عن شاطئ القناة بمدينة بورتوفيق، وسط حالة من الراحة انتابت سكان المدينة لأن التعديات كانت تتسبب في تواجد خارجين عن القانون.

في حين ناشد المواطنون بالسويس قائد الجيش الثالث الميداني اللواء أسامة عسكر ضرورة القيام بإزالة التعديات المنتشرة في كورنيش السويس الجديد، خاصة أن عددًا من الخارجين عن القانون وتجار المخدرات استولوا على المكان لمزاولة نشاطهم في بيع المواد المخدرة.