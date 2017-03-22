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تغريم رئيس تحرير "المصريون" وصحفية 40 ألف جنيه في إهانة الزند

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تغريم رئيس تحرير "المصريون" وصحفية 40 ألف جنيه في إهانة الزند تغريم رئيس تحرير "المصريون" وصحفية 40 ألف جنيه في إهانة الزند

مصراوي Masrawy

جمال سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون

كتب – محمود السعيد:

قضت الدائرة 10 جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، بتغريم جمال سلطان، رئيس تحرير جريدة "المصريون" 10 آلاف جنيه، وتغريم الصحفية إيمان يحيي المحررة بالجريدة 30 ألف جنيه لاتهامهما بإرتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة ضد المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، إبان رئاسته لنادى قضاة والتشهير به.

كما قضت المحكمة بتغريم إيمان يحيي 300 جنيه لممارسة مهنة دون ترخيص.

وكان المستشار فتحي بيومي قاضى التحقيقات المنتدب من وزارة العدل، قد أحال جمال سلطان رئيس التحرير والزميلة إيمان يحيى لمحكمة الجنايات، عقب إحالة النائب العام المستشار نبيل صادق ملف أوراق قضية "أرض نادي قضاة بورسعيد" إليه، لتولى التحقيق في القضية.

وتقدم الزند ببلاغ ضد "المصريون" بعد نشرها تحقيقًا صحفيًا يتعلق بواقعة إهدار مال عام في عملية بيع أرض نادي القضاة في بورسعيد خلال تولي الزند رئاسة نادي قضاة مصر، حيث نشرت صورًا ضوئية لمستندات ووثائق حصلت عليها تثبت بيع الأرض بثمن بخس لأحد الأشخاص الذين رجحت الوثائق وجود صلة قرابة بينه وبين المستشار الزند، وذلك بالمقارنة مع أراضٍ مماثلة بيعت في التوقيت نفسه وفي منطقة مجاورة بضعف الثمن.

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