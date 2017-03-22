أخبار عاجلة

عاجل| مدينة الغردقة تشهد مأساة منذ قليل.. والصحة تصدر بيان بعد نقل الضحايا لمستشفى الغردقة العام -
ملاعب ONsport: حصاد مباريات الدوري الأوروبي وقراءة لأحداث الساحة الأوروبية .. أحمد عطا -
ملاعب ONsport: الكواليس والاستعدادات النهائية للقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك لكرة اليد بالمغرب -
محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة -
بالصور.. لجان "تلا - الشهداء" بلا ناخبين.. والمرشحون يحشدون أنصارهم في قرى الدائرة -
بالصور.. محافظ أسوان يقدم العزاء في شهداء طنطا والإسكندرية بكنيسة دراو -
الصحة: السماح بنقل الأعضاء البشرية من "العم والعمة" تسهيلًا على المرضى -
بالصور- نقيب الصحفيين: "مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب أبدًا" -
فلكياً.. متى يتزامن شم النسيم مع شهر رمضان؟ -
"تدمير القصور" التاريخية بقنا بواسطة "مافيا العقارات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

إجراءات أمنية مشددة حول مقر إقامة الملكة اليزابيث بعد هجوم البرلمان

Google+ Print
إجراءات أمنية مشددة حول مقر إقامة الملكة اليزابيث بعد هجوم البرلمان إجراءات أمنية مشددة حول مقر إقامة الملكة اليزابيث بعد هجوم البرلمان

مصراوي Masrawy

الشرطة البريطانية - ارشيفية

لندن - (د ب أ):

اتخذت الشرطة البريطانية إجراءات أمنية مشددة حول قصر باكنجهام لوجود الملكة اليزابيث الثانية به عند وقوع الهجوم الإرهابي المحتمل بالقرب من مبنى البرلمان البريطاني.

ورفرف العلم البريطاني اليوم فوق المبنى بما يشير إلى وجود الملكة البريطانية.

وقالت وكالة برس أسوسييشن( بي. أيه) للأنباء أنه جرى إغلاق البوابات ونشر شرطة مسلحة عند مداخل القصر.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت تقارير أن نحو 12 شخصا أصيبوا بعدما اقتحمت سيارة حشدا من المارة على جسر ويستمنستر القريب من البرلمان .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور- النقابات المهنية تؤيد قرارات السيسي لمواجهة الإرهاب

بالصور- النقابات المهنية تؤيد قرارات السيسي لمواجهة الإرهاب

محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة

محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة

بالصور.. لجان "تلا - الشهداء" بلا ناخبين.. والمرشحون يحشدون أنصارهم في قرى الدائرة

بالصور.. لجان "تلا - الشهداء" بلا ناخبين.. والمرشحون يحشدون أنصارهم في قرى الدائرة

بالصور.. محافظ أسوان يقدم العزاء في شهداء طنطا والإسكندرية بكنيسة دراو

بالصور.. محافظ أسوان يقدم العزاء في شهداء طنطا والإسكندرية بكنيسة دراو