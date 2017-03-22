إجراءات أمنية مشددة حول مقر إقامة الملكة اليزابيث بعد هجوم البرلمان

لندن - (د ب أ):

اتخذت الشرطة البريطانية إجراءات أمنية مشددة حول قصر باكنجهام لوجود الملكة اليزابيث الثانية به عند وقوع الهجوم الإرهابي المحتمل بالقرب من مبنى البرلمان البريطاني.

ورفرف العلم البريطاني اليوم فوق المبنى بما يشير إلى وجود الملكة البريطانية.

وقالت وكالة برس أسوسييشن( بي. أيه) للأنباء أنه جرى إغلاق البوابات ونشر شرطة مسلحة عند مداخل القصر.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت تقارير أن نحو 12 شخصا أصيبوا بعدما اقتحمت سيارة حشدا من المارة على جسر ويستمنستر القريب من البرلمان .