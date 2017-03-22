«صحة الدقهلية» تعدم 285 كيلو أغذية فاسدة بمطعم شهير

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وجَّه الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، بشن حملة مكثفة من الإدارة العامة للطب الوقائي، برئاسة الدكتور هشام مسعود، على مكان تجهيز وجبات مطهية بأحد سلسلة المطاعم الشهيرة بالمنصورة.

وتابع وكيل الصحة، في بيان: "تبيَّن أن المكان غير مرخص، وتم إعدام 285 كيلو أغذية مختلفة للتغير في الخواص، وتم تحرير 8 محاضر لعدم وجود شهادات صحية ونقص في الاشتراطات، كما تم سحب 12عينة لارسالها الي المعامل لتحليلها، واتخاد كافة الإجراءات القانونية اللازمة لغلق المكان إدارياً"، مؤكدًا استمرار الحملات لضبط المخالفين والحفاظ على الصحة العامة.