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بالأسماء.. المرشحون الـ10 على مقعد وزير التموين في البرلمان

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أعلن المستشار فوزى زيدان، رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية، ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بالشرقية، القائمة النهائية للمرشحين على مقعد الدكتور على المصيلحى، وزير والتجارة الداخلية، وهم 10 بدائرة أبو كبير، بعد خلو منصبه وتعيينه وزيرًا.

وأعلن زيدان، أسماء المرشحين العشرة، وهم: محمد السيد يوسف حسن عقيد شرطة سابق ونبيل عبده إبراهيم عسكر موظف بمستشفى الدمرداش بالقاهرة وعلى ماهر الصناديلى رئيس مركز الزقازيق السابق وعنانى السيد محمد السيد محامى حر وعبد الله محمد حسن حسان طبيب بيطرى ومحمد عبد الهادى سليم حبيب طبيب بشرى بمستشفى أبو كبير وأحمد عزت احمد جاد الكريم مهندس زراعى وأحمد عبدالمعطى الدمرداش إعلامى، والعميد أحمد عبد العزيز، والشيخ صبرى عبادة.

وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات، أنه من حق المرشحين الآن بداية دعايتهم الانتخابية.

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