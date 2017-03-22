رئيس الوزراء: مديوينة قطاع مترو الأنفاق وصلت 500 مليون جنيه

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قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تعليقا على الزيادة المرتقبة لتذكرة مترو الأنفاق، إن قطاع المترو يعانى من مشاكل كثيرة، إذ وصلت مديونيته إلى 500 مليون جنيه، لافتا إلى أن الخط الأول يحتاج إلى أعمال صيانة وتطوير، موضحا أن وزير النقل يدرس الموضوع كاملا وسوف يعرضه علينا لاتخاذ القرار المناسب.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، بمقر هيئة الاستثمار، أن الوزارة تدرس توفير 500 مليون جنيه لسداد المديونيات المتأخرة على قطاع مترو الأنفاق، لمدة ثلاث سنوات ماضية، مشيرا إلى أن القطاع يخدم عددا كبيرا فى الوقت الحالى.

وحول مصير التعاقدات التى أبرمتها مصر لاستيراد بعض شحنات المواد البترولية من الخارج، قال رئيس الوزراء، إن مصر لها تعاقدات وتعاملات مع شركات لسنوات طويلة، ولابد أن نعلم أن استنئاف شركة أرامكو السعودية لتصدير شحنات البترول لمصر لن يكفى كل الاحتياجات فى مصر، ولذلك فإن هيئة البترول مستمرة فى تعاقداتها الخارجية.

وحول دراسة رفع حد الإعفاء على ضريبة الدخل للموظفين، قال إسماعيل، إن القرار قيد الدراسة، وسيتم تحديد مصيره قريبا، موضحا أنه يتم العمل حاليا على الموازنة التى ستتضمن وضع مجموعة من الإجراءات التى سيتم اتخذها لتخفيف الأعباء عن المواطنين من بينها الإعفاء الضريبى على الدخل.