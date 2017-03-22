تقرير: عائدات السياحة في مصر تنخفض إلى 30 مليارا في 2016

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"حالنا أتوقف من بعد الثورة".. لسان حال كل من له صله بقطاع السياحة من قريب أو بعيد، فبعد أن كانت من أهم مصادر العملة الأجنبية في مصر إلى جانب قناة السويس، انخفضت السياحة لتصل إلى أدنى مستوياتها لتسجل العام الماضي 20% فقط من حجم حركة السياحة من عام 2010 قبل ثورة 25 يناير 2011.

هذا ما أكده التقرير الصادرعن مجلس السياحة والسفر العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إذ أن النشاط السياحي في مصر، هو الأكثر تدهورًا بين الوجهات السياحية الرئيسية في العالم لعام 2016، وجاءت تركيا في الترتيب بعد مصر في الوجهات السياحية المتراجعة، بينما كانت أكثر المناطق نموا في قارة آسيا.

انخفاض السياحة بنسبة 80%.. وتراجع الأعداد لـ5 مليون سائحا سنويا

أوضح التقرير أن تراجع السياحة في مصر منذ العام 2010، بنسبة 80%، وأن ذلك يعود إلى عدم الاستقرار السياسي والعمليات الإرهابية.

كما أضاف التقرير أن عام 2016 شهد أيضًا تراجع عائدات السياحة بنسبة مئوية تزيد عن 45%، ورقميًا تعد أقل من 30 مليار جنيه مصري أو 1.6 مليار دولار، مقابل ما يزيد عن 140 مليار جنيه في العام 2010.

وكشف التقرير عن تراجع عدد السائحين من 14 مليون سائحا سنويا إلى نحو 5 ملايين فقط، وفي الوقت نفسه تراجع نصيب السياحة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2%، بينما كان في العام 2007 نسبة التراجع كانت تصل إلى 9%.

وتلت مصر دولة تركيا، التي تراجعت عائدتها بنسبة وصلت إلى 22% ما يعادل 80 مليار ليرة أو 22 مليار دولار، وكان السببب وراء ذلك هو هجمات داعش ومحاولة الانقلاب الفاشلة، ما جعلها ثاني أكبر خاسر سياحيا في العام 2016.

أما الدولة العربية المنضمة إلى مصر في هذه القائمة فهي تونس، ورغم ما شهدته من أحداث إلا أن عائد القطاع السياحي بها لم يتراجع سوى بنسبة 2.55%، ووصف التقرير ذلك باستقرار السياحة بعد الهجمات على السائحين التي حدثت في العام 2015.

بل على العكس، فإن عدد السائحين، حسب التقرير، زاد في تونس قليلا في العام المنصرم، إذ وصل إلى حوالي 6 ملايين وقُدِّر العائد بنسبة تصل إلى 3.7 مليار دينار ما يعادل 1.66 مليار دولار.

أما أفضل المناطق السياحية نموا، حسب التقرير، فهي منطقة جنوب شرق آسيا، والتي وصلت نسبة النمو بها إلى 8.3%، تلتها منطقة جنوب آسيا وكانت نسبتها 7.9%، وأرجع مجلس السياحة والسفر العالمي، في تقريره، زيادة أعداد السائحين من الصين إلى تلك المناطق.

مستشار الوزير: السياحة تعود بعد 4 سنوات من التقلص

وعلى صعيد أخر، جاءت تصريحات مصدر مسؤول بوزارة السياحة، لتؤكد أن المسؤولين يروجون لما هو مغاير للأمر الحقيقي، إذ قال سامى محمود، مستشار وزير السياحة المصرية، إن حركة السياحة ستعود بقوة خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن الشهور الأولى من عام 2017، شهدت زيادة فى عدد السائحين، وذلك بعد الفترة الطويلة التي تقلصت فيها السياحة المصرية منذ أكثر من 4 أعوام.

وأضاف مستشار وزير السياحة، خلال افتتاح مهرجان الهند على ضفاف النيل، اليوم الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، أن قطاع السياحة يعتبر العصب القوى للاقتصاد المصرى، مؤكدا أن حركة السياحة تعود بقوة هذه الأيام، والوزارة تعمل فى الوقت الراهن على الترويج لمصر فى عدد من الأسواق الجديدة فى إطار خطتها لتنويع الأسواق الموفدة للسياحة، وهذه الأسواق تتركز فى عدد من الدول الأسيوية، مثل الهند، وعدد آخر من الدول الكبرى.