وزير الصحة: «لازم يبقي فيه علاقه حب بين العيان والدكتور»

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أكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أن مصر تستحق تطوير قطاع الصحة، قائلا "البلد دى تستاهل تبقى أحسن من كده.. المصريين مش وحشين".

وأضاف عماد، خلال كلمته باحتفالية وزارة الصحة بتكريم المستشفيات الخاصة الحاصلة على اعتماد الجودة لسنة 2017، "عايزين ننهض بمنطومة الصحة في مصر، كل واحد مصري لما بيطلع بره مصر بيبقى علامة في أي مكان، كلنا كويسين جدا بس لازم نشتغل بهدف وكلنا بنحب البلد دي وأنا شخصيا بحبها أوي".

ووجه الوزير حديثه للأطباء "لازم تحب العيان، أنا كنت ببوس العيانيين بتوعي وأنا دكتور عشان يحسوا أني حاسس بيهم وبحبهم، لو الطبيب حب العيان هنوصل للجودة".

وتابع "الخدمة الصحية مش مجرد إننا بنعالج مريض، لازم نعالجه بكفاءة ونحب المريض أولا، لازم نحب العيان ولو محبنوش عمرنا ما هنبقى دكاتره كويسين، لازم يبقى فيه قصة حب بين العيان والدكتور".