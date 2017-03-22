أخبار عاجلة

عاجل| مدينة الغردقة تشهد مأساة منذ قليل.. والصحة تصدر بيان بعد نقل الضحايا لمستشفى الغردقة العام -
ملاعب ONsport: حصاد مباريات الدوري الأوروبي وقراءة لأحداث الساحة الأوروبية .. أحمد عطا -
ملاعب ONsport: الكواليس والاستعدادات النهائية للقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك لكرة اليد بالمغرب -
محافظ البحيرة تحيل موظفين متهمين بتزوير تصاريح حفر إلى النيابة -
بالصور.. لجان "تلا - الشهداء" بلا ناخبين.. والمرشحون يحشدون أنصارهم في قرى الدائرة -
بالصور.. محافظ أسوان يقدم العزاء في شهداء طنطا والإسكندرية بكنيسة دراو -
الصحة: السماح بنقل الأعضاء البشرية من "العم والعمة" تسهيلًا على المرضى -
بالصور- نقيب الصحفيين: "مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب أبدًا" -
فلكياً.. متى يتزامن شم النسيم مع شهر رمضان؟ -
"تدمير القصور" التاريخية بقنا بواسطة "مافيا العقارات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

وزير الصحة: «لازم يبقي فيه علاقه حب بين العيان والدكتور»

Google+ Print
وزير الصحة: «لازم يبقي فيه علاقه حب بين العيان والدكتور» وزير الصحة: «لازم يبقي فيه علاقه حب بين العيان والدكتور»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أن تستحق تطوير قطاع الصحة، قائلا "البلد دى تستاهل تبقى أحسن من كده.. المصريين مش وحشين".

وأضاف عماد، خلال كلمته باحتفالية وزارة الصحة بتكريم المستشفيات الخاصة الحاصلة على اعتماد الجودة لسنة 2017، "عايزين ننهض بمنطومة الصحة في مصر، كل واحد مصري لما بيطلع بره مصر بيبقى علامة في أي مكان، كلنا كويسين جدا بس لازم نشتغل بهدف وكلنا بنحب البلد دي وأنا شخصيا بحبها أوي".

ووجه الوزير حديثه للأطباء "لازم تحب العيان، أنا كنت ببوس العيانيين بتوعي وأنا دكتور عشان يحسوا أني حاسس بيهم وبحبهم، لو الطبيب حب العيان هنوصل للجودة".

وتابع "الخدمة الصحية مش مجرد إننا بنعالج مريض، لازم نعالجه بكفاءة ونحب المريض أولا، لازم نحب العيان ولو محبنوش عمرنا ما هنبقى دكاتره كويسين، لازم يبقى فيه قصة حب بين العيان والدكتور".

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
محمود فوزي بطل مصر في المصارعة الرومانية .. في ملاعب ONsport

محمود فوزي بطل مصر في المصارعة الرومانية .. في ملاعب ONsport

بالصور- نقيب الصحفيين: "مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب أبدًا"

بالصور- نقيب الصحفيين: "مصر لن تقع في مستنقع الإرهاب أبدًا"

" السفيرة عزيزة " يحتفل بفوز مخترعين مصريين في مسابقة دولية

" السفيرة عزيزة " يحتفل بفوز مخترعين مصريين في مسابقة دولية

ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017

ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017