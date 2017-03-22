فيديو| سويلم: اجتماع الجبلاية لم يناقش أزمة مباراة الزمالك والمقاصة

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قال العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إن كرم كردي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، اعتذر عن تصريحاته التليفزيونية، واعتذر لبقية أعضاء المجلس.

وأضاف «سويلم» خلال تصريحاته، مساء اليوم الأربعاء، لبرنامج «خاص مع سيف» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة on sport، أنه منذ عمله في الجبلاية، في ولاية مجلس جمال علام، ومجلس هاني أبو ريدة الحالي، يرى جميع شخصيات المجلسين في قمة الاحترام والتماسك بين الجميع.

وأوضح، أن اجتماع اتحاد الكرة اليوم، لم يشهد التطرق لأزمة مباراة الزمالك، ومصر المقاصة، بينما يستمر المجلس في الاجراءات القضائية بشأن حكم الحل الصادر عن المحكمة الإدارية.