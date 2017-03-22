«صلاح» يقدم استقالته من مجلس نادي الشرقية

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تقدم محمد صلاح عضو مجلس إدارة نادى الشرقية باستقالته، عقب 24 ساعة من انعقاد الجميعة العمومية للنادى، والتى رفضت كل البنود التى طرحها المجلس أمس على الأعضاء.

وكتب صلاح عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": «اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. تقدمت اليوم باستقالتى من مجلس إدارة نادى الشرقية، وإنني والحمد لله أشعر بارتياح الضمير لما قدمته من مجهود طوال أكثر من أربع سنوات فى ظل ظروف غير طبيعية ومناخ صعب لا يساعد على العمل بشرف وأمانة، وأتقدم بكل الشكر والتقدير والعرفان لكل أعضاء الجمعية العمومية، وموظفي ومدربي النادي وجماهير الشرقية العظيمة».