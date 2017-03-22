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بالفيديو- إجلاء السائحين من "عين لندن" عقب هجوم ويستمنستر

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بالفيديو- إجلاء السائحين من "عين لندن" عقب هجوم ويستمنستر بالفيديو- إجلاء السائحين من "عين لندن" عقب هجوم ويستمنستر

مصراوي Masrawy

إجلاء السائحين من عين لندن

كتب - علاء المطيري:

أجلت الشرطة البريطانية، الأربعاء، السائحين من منطقة "عين لندن" " التي تعد واحدًا من أبرز المعالم السياحية في العاصمة البريطانية عقب الهجوم الذي وقع في ويستمنستر بوسط لندن.

وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع لعملية الإجلاء وإغلاق الأبواب.

وقُتلت امرأة وأصيب آخرون بإصابات خطيرة، الأربعاء، في الهجوم الذي وقع قرب البرلمان البريطاني، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس).

وقالت مراسلة هيئة الإذاعة البريطانية، إن السيدة التي قتلت لقيت مصرعها بعد نقلها للمستشفى.

تعرض ضابط شرطة بريطاني للطعن خارج بناية البرلمان البريطاني في حي ويستممنستر في العاصمة لندن، حسب ما صرح رئيس مجلس العموم ديفيد ليدينغتون.

وقال ليدينغتون للنواب إن الشرطة تمكنت من قتل المهاجم.

 

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مصراوي Masrawy

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