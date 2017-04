بالفيديو- إجلاء السائحين من "عين لندن" عقب هجوم ويستمنستر

كتب - علاء المطيري:

أجلت الشرطة البريطانية، الأربعاء، السائحين من منطقة "عين لندن" " التي تعد واحدًا من أبرز المعالم السياحية في العاصمة البريطانية عقب الهجوم الذي وقع في ويستمنستر بوسط لندن.

وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو لعملية الإجلاء وإغلاق الأبواب.

وقُتلت امرأة وأصيب آخرون بإصابات خطيرة، الأربعاء، في الهجوم الذي وقع قرب البرلمان البريطاني، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس).

وقالت مراسلة هيئة الإذاعة البريطانية، إن السيدة التي قتلت لقيت مصرعها بعد نقلها للمستشفى.

تعرض ضابط شرطة بريطاني للطعن خارج بناية البرلمان البريطاني في حي ويستممنستر في العاصمة لندن، حسب ما صرح رئيس مجلس العموم ديفيد ليدينغتون.

وقال ليدينغتون للنواب إن الشرطة تمكنت من قتل المهاجم.

Tourists are now being escorted off the London Eye and taken indoors pic.twitter.com/wqUrIfVudJ— Rhian Lubin (@rhianlubin)