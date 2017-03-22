بالصور.. الرقابة الإدارية ترصد مخالفات صحية في حملة على دور الرعاية الاجتماعية بدمنهور

البحيرة – أحمد نصرة:

كشفت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، مجموعة من المخالفات خلال حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من دور الأيتام بمدينة دمنهور، للوقوف على جاهزيتها لتقديم الرعاية الاجتماعية، ومراجعة تراخيصها ومراقبة عمليات التبرعات الخاصة بها ومدى ملائمة الرعاية الصحية والبرامج الترويحية والتعليمية.

ورصت الحملة تدنى حالة النظافة العامة والشخصية للأطفال بدار الرعاية الاجتماعية للبنين وسوء أوضاعهم الصحية، وعدم اتباع شروط مكافحة العدوى، وعدم توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل كاف، بالإضافة إلى ضعف حالة السلامة والأمان وتلف طفايات الحريق بالدار وعدم وجود أماكن للاستذكار المدرسى.

كما رصدت تدنى حالة النظافة العامة وتكدس النزيلات بدار الرعاية الاجتماعية للفتيات، وضيق الأماكن المستخدمة والشكوى من مستوى الوجبات الغذائية وعدم وجود شهادات صحية لمعظم العاملين فى مطابخ الدار، وعدم توفير البرامج الصحية والترفيهية اللازمة للفتيات.